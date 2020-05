L'application d'authentification belge Itsme a dépassé le mois dernier le cap des deux millions d'utilisateurs, annonce jeudi le consortium Belgian Mobile ID, qui a lancé ce dispositif il y a pile trois ans.

La crise du coronavirus en a accéléré l'utilisation mais sa rentabilité n'est cependant pas encore au rendez-vous. Itsme a été créé il y a trois ans par un groupement de plusieurs banques belges (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) et d'opérateurs télécoms (Proximus, Orange et Telenet). Depuis lors, les utilisateurs de l'application peuvent se connecter ou signer des documents sur des centaines de plateformes numériques des autorités publiques ou d'entreprises privées. Les gens peuvent par exemple y recourir pour remplir numériquement leurs déclarations d'impôts.

En un an, le nombre de comptes a doublé, passant de 1 à 2 millions. Et l'application est aussi davantage utilisée : en mai 2019, on enregistrait 3,75 millions d'"actions", alors que ce mois-ci, Belgian Mobile ID prévoit d'en enregistrer 8 millions.

Durant les mois de mars, avril et mai marqués par la crise du coronavirus, Itsme a connu une croissance de plus de 30% supérieure à la tendance à la hausse qui était attendue. Le volume de signatures électroniques via l'application a même doublé pendant la période de confinement.

Cet outil n'est cependant pas encore rentable. L'année dernière, la perte du consortium Belgian Mobile ID s'est élevée à 11,26 millions d'euros, contre 7 millions d'euros en 2018. Le chiffre d'affaires est, lui, passé de 1,9 à 2,9 millions d'euros.

Le CEO Kris De Ryck explique qu'une dépréciation extraordinaire de 4,6 millions d'euros a été enregistrée. "Sur le plan opérationnel, il y a une perte de 6,6 millions d'euros. Mais, si Itsme continue à se développer, nous espérons atteindre le seuil de rentabilité pour la première fois en 2022", confie-t-il. Un scénario qui ne prend en compte que les chiffres pour la Belgique, où le patron espère atteindre "relativement facilement" environ 5 millions d'utilisateurs.

L'application lorgne également vers l'étranger. L'année dernière, une première étape avait ainsi déjà été franchie au Luxembourg. Après l'été, il sera possible de créer un compte Itsme de façon entièrement mobile sur base d'un passeport international et d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire européen. Ce qui ouvre d'emblée la porte à son utilisation à l'étranger, estime Belgian Mobile ID.

"Nous discutons avec plusieurs parties", reconnait Kris De Ryck. En Europe, il n'y a qu'un seul concurrent ayant les mêmes possibilités en Estonie. "Cela nous met dans une position intéressante. Il faut maintenant conclure des accords. Un déploiement peut esnuite aller vite."