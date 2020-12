Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a donné son feu vert ce mardi à l’acquisition des activités « presse » des Editions de l’Avenir SA et de la société L’Avenir Hebdo SA par le groupe IPM. Ce dernier édite les journaux La Libre et DH/Les Sports ainsi que les hebdomadaires Paris Match Belgique et Courrier International. « C’est un magnifique projet qui s’ouvre, les complémentarités entre L’Avenir, La Libre et La DH sont magiques, je suis très confiant dans la volonté de tous de réussir cette grande maison d’édition de Wallonie et Bruxelles» précise François le Hodey, le CEO d’IPM.

L’offre d’achat convenu le 17 juillet dernier entre IPM et Nethys concerne le quotidien L’Avenir, l’hebdomadaire Le Journal des Enfants et les magazines hebdomadaires Moustique et Télé Pocket ainsi que les activités publicitaires et les sites internet y afférents. Après un travail d’analyse très approfondi, au vu de l’importance du dossier sur le plan de la concurrence mais aussi du pluralisme de la presse, le Collège a constaté, avec l’auditeur, que « l’opération notifiée n’a pas d’effet de concentration susceptible de faire obstacle à l’approbation ».

Concrètement, le rachat se fait au travers de deux opérations. Ainsi, le transfert de la branche d’activité de l’Avenir vers la nouvelle filiale d’IPM « EDA Presse » est programmé pour le 8 janvier 2021, ainsi que la cession de LAH (Moustique et Télé Pocket) à SA IPM Group. François le Hodey se réjouit qu’IPM puisse ainsi poursuivre le développement de ses activités dans l’économie numérique : « Notre groupe réunit des talents fantastiques, avec l’Avenir nous fédérons un titre et des équipes de grande qualité, ce sont des nouveaux horizons passionnants qui s’ouvrent ». Particulièrement diversifié, le groupe IPM est actif dans les médias (presse écrite, internet et radio), la publicité (IPM Advertising), le site et magazine immobilier Logic Immo, les voyages (Continents Insolites, Les Voyages La Libre, Préférences), les paris sportifs avec betFIRST, et les services énergie de MrEnergie.