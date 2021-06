L'avion de Joe Biden, Air Force One, s'est posé à Genève mardi peu après 16h20 en provenance de l'aéroport de Zaventem. Le président américain doit en effet rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans un château au bord du Lac Léman.

Une rencontre au sommet qui est placée sous très haute surveillance en Suisse. Si les sujets de discussions sont nombreux et pourraient être tendus entre les deux dirigeants, au niveau du protocole, on peut déjà dire que le président américain est passé devant son homologue russe, comme nous l'explique Philippe Touwaide, le médiateur de l'aéroport de Bruxelles et grand fan d'aérien. "J'ai suivi les vols d'Air Force One depuis Bruxelles et celui de l'avion de Poutine, un Ilyushin 96, sur un logiciel spécial. L'avion de Poutine a dû patienter 30 à 40 minutes au-dessus du lac de Neufchâtel pour qu'on laisse atterrir l'avion du président américain. C'est sans doute une question de protocole : Air Force One passe avant tout le monde", analyse le médiateur.