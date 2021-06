L'avion des Diables rouges est bien arrivé à Charleroi : il est bleu et blanc Entreprises & Start-up Raphaël Meulders Si l'on en croit le site flightradar, l'avion des Diables rouges a bien atterri à l'aéroport de Charleroi cet après-midi en provenance de Vilnius.

© Klasjet

Il s'agit d'un Boeing 737 de 56 places VIP qui a près de 29 ans d'âge. Il a appartenu à la compagnie lettone Air Baltic, avant de rejoindre la flotte de Klasjet il y a trois ans. La compagnie lituanniene possède six Boeing de ce type, avec des couleurs bien distinctes. L'avion choisi pour les Diables est bleu et blanc, et non rouge comme certains supporters pouvaient s'y attendre. Il accompagnera l'équipe nationale belge durant tout le tournoi. Les Diables décolleront ce vendredi depuis Charleroi en direction de Saint-Petersbourg pour disputer leur premier match du tournoi, ce samedi, contre la Russie.