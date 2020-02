A l’aube du Salon des vacances de Bruxelles, le Fonds de Garantie Voyages sort son analyse des intentions de voyage.

Oui, 84 % des Belges pensent partir en vacances (minimum une nuit hors domicile) au moins une fois dans les 12 mois qui viennent. Et 56 % ont déjà réservé un déplacement ou plus dans les 24 mois qui viennent. En outre, 46 % sont plutôt préparés à modifier leur comportement de voyage de façon à diminuer leur empreinte écologique ; 17 % y sont préparés et 9 % très préparés. 43 % disent vouloir partir en avion et 39 % en voiture. Et, dans la foulée de la faillite de Thomas Cook en septembre, le nombre de Belges qui considèrent la protection contre l’insolvabilité financière augmente, passant de 63 % en août à 74 % en novembre, soit après la faillite. Reste que, comme le pointe Mark De Vriendt directeur du Fonds de Garantie Voyages (GFG), “seulement 30 % réservent auprès des agences de voyages et des tour-opérateurs qui offrent justement une telle protection”.

Ce sont quelques-uns des résultats tirés du GFG Travel Intentions Dashboard, la “radiographie” des intentions de voyage des Belges que publie, pour la première fois, le Fonds de Garantie Voyages (GFG), en collaboration avec l’ABTO, l’association belge des tour-opérateurs, et GfK. Et ce, à l’aube du Salon des vacances de Bruxelles qui démarre à Brussels Expo le 6 février. L’idée : analyser 4 fois par an les projets de voyage des Belges dans les 24 mois suivants. Place ici aux résultats des deux derniers trimestres 2019. Environ 3 400 personnes seront interrogées chaque année (850 personnes par rapport trimestriel) à travers 38 questions. Depuis 2018, le Travel Trends Report de l’ABTO donnait déjà un panorama de ce que les Belges avaient concrètement effectué comme voyages.

58 % des Belges réservent online

Où désirent aller les Belges ? D’abord en France, avant l’Espagne, ce qui ne surprendra personne. Puis en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce qui influence le choix de la destination ? Le prix (73 %) mais certainement pas que ça. La nature, la période, les infrastructures, la météo, etc. sont également importants.

Parmi les autres résultats à souligner, le fait que 59 % des Belges vont arranger leur déplacement eux-mêmes. Quand on leur demande pourquoi ils n’ont pas planifié de partir pour un trip dans les 2 ans qui viennent, 31 % répondent ne pas avoir de budget suffisant et 14 % vouloir épargner pour une autre raison comme acheter une maison par exemple.

Pourquoi n’ont-ils pas encore réservé leur voyage ? Parce qu’ils n’ont pas encore décidé où partir (30 %) ou quand partir (29 %). Seuls 2 % à cause de la menace terroriste. En outre, si 66 % des Belges planifient leurs déplacements plus de 30 jours à l’avance, 1 Belge sur 5 attend les “last minute” et réserve moins d’un mois à l’avance. 58 % réservent online et 52 % optent pour un hôtel.