Des Canadiennes, en mission à Bruxelles, pour explorer le marché belge et se développer.

Elles s’appellent Marie-Claude, Geneviève ou Linda. Elles sont femmes, mères et entrepreneuses à temps plein, venues tout droit du Canada. Ces business women cherchent à développer leurs activités en rencontrant des entreprises belges de toutes les régions du pays grâce à une stratégie mise en place par le gouvernement fédéral canadien.

Une stratégie qui part d’un constat assez simple. "Les entreprises appartenant à des femmes sont généralement plus petites, moins susceptibles de demander un financement externe et se heurtent à des obstacles particuliers, dont l’accès au capital, aux réseaux et au mentorat", explique les intéressées.