L’enseigne belge “Les Tartes de Françoise” a ouvert la semaine dernière, à Namur, son 22e point de vente. Sans pour autant ressembler aux 21 autres. L’enseigne a, en effet, profité de cette ouverture pour implanter son nouveau look, signé par le bureau d’architecture milanais Vudafieri Saverino Partners, celui-là même qui a revu le concept de nombre d’enseignes (une quarantaine, pour plus d’un millier de boutiques), surtout de luxe : LVMH, Kenzo, Givenchy, Tod’s…, mais aussi les belges Delvaux et Neuhaus.