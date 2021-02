La jeune société MobilityPlus, qui propose aux entreprises des infrastructures de recharge pour voitures électriques, a annoncé avoir levé un million d'euros pour alimenter sa stratégie de croissance en Belgique et à l'étranger. "Cette injection de capitaux va permettre la poursuite de sa croissance en Belgique au départ de Bruxelles, Liège, Anvers, Bruges, Gand et du Limbourg, au Grand-Duché de Luxembourg et à son entrée sur les marchés français et hollandais", explique dans un communiqué MobilityPlus, qui entend surfer sur la vague de l'électrification de l'automobile.

L'entreprise belge, qui a été créée en 2016 et compte 15 collaborateurs, a quadruplé son chiffre d'affaires en 2020 et table déjà sur une croissance de 250 % cette année. MobilityPlus recherche d'ailleurs encore au moins 10 collaborateurs pour ses équipes de vente et de support technique.