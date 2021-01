La société de biotechnologie belge Bone Therapeutics, spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, et la biotech italienne Rigenerand SRL ont signé un accord de partenariat pour le développement de processus.

Rigenerand SRL développe et fabrique des produits médicinaux pour des applications dans la thérapie cellulaire, et principalement en médecine régénérative et en oncologie.

"Les développements dans les thérapies allogéniques à base de cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont actuellement en plein essor et couvrent de nombreuses indications où les CSMs pourraient présenter un effet positif significatif comme les maladies osseuses et du cartilage, les maladies du foie, cardiovasculaires et auto-immunes", avance le CEO de Bone Therapeutics, Miguel Forte. "Afin d'assurer au mieux le développement de ses produits, Bone Therapeutics a signé un premier accord formel avec Rigenerand, une autre société spécialisée dans les CSMs et leur fabrication aux normes BPF."

Partage de savoir-faire

L'accord doit permettre le partage mais aussi l'utilisation du savoir-faire et l'expertise de Rigenerand dans le développement de processus et la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire et génique ainsi que de produits basés sur des CSMs. La biotech italienne dispose en outre d'une expertise complémentaire de celle de Bone Therapeutics dans le développement de médicaments de thérapie avancée, incluant notamment l'édition et le conditionnement de CSMs.

Bone Therapeutics pourra bénéficier au cours de ce partenariat des installations de production aux normes BPF de la société et de son expertise en la matière, situées à Modène.