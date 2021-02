Le groupe néerlandais de construction BAM a terminé l'année 2020 dans le rouge, à hauteur de 122 millions d'euros, et entend se focaliser sur ses activités les plus rentables aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande. Il envisage de céder ses activités en Belgique et en Allemagne.

BAM Belgique (Interbuild, BAM Contractors) réalise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros et compte 2.100 collaborateurs. Le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe BAM a reculé à 6,8 milliards d'euros, contre 7,2 milliards en 2019, année au cours de laquelle le groupe avait pu dégager un bénéfice de 12 millions d'euros.

Fin 2020, BAM affichait un carnet de commandes de 13,8 milliards d'euros.