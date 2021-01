La société suédoise de livraison Budbee, qui travaille en étroite collaboration avec H&M et Zalando, va débarquer prochainement en Belgique, indique le site spécialisé dans la distribution, Gondola. Le service de livraison a levé 52 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau cycle d'investissement et utilisera cet argent pour s'installer, entre autres, en Belgique. "Nous espérons faire notre entrée sur le marché belge cette année", déclare Simon Strindberg, directeur marketing.

H&M Co:Lab, la branche d'investissement d'H&M, et Kinnevik, actionnaire de Zalando, ont investi dans la société.

Budbee a été fondée en 2015 et est depuis devenue le leader du marché en Finlande, en Suède et au Danemark. La société est active sur le marché néerlandais depuis septembre 2019. Budbee fournit le dernier kilomètre aux boutiques en ligne via une application, et ce, de manière écologique. L'entreprise souhaite faire la différence grâce à une livraison flexible le soir. Les coursiers sont actifs entre 17 heures et 22 heures.