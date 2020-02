Surprise. Alors que tous les opérateurs ont les yeux rivés sur la 5G, l’IBPT a annoncé la mise à disposition de spectre supplémentaire pour la 4G.

Surprise, jeudi matin, dans le secteur belge des télécoms. Alors que tous les opérateurs ont les yeux rivés sur la 5G (dont le dossier est en rade en raison de l’absence de, gouvernement fédéral de plein exercice), l’IBPT, à savoir le régulateur de notre paysage télécoms, a publié un communiqué annonçant la mise à disposition de spectre supplémentaire pour la 4G. “À la demande d’une entreprise belge, l’IBPT annonce la mise aux enchères du dernier bloc disponible de la bande de fréquences 2 600 MHz”, peut-on y lire.

On savait que cette portion du spectre électromagnétique dédiée à la 4G se trouvait toujours dans les tiroirs du régulateur. Elle n’avait en effet pas trouvé preneur lors d’enchères organisées en 2011 et 2013. Les trois autres licences mises aux enchères, à l’époque, avaient été attribuées à Proximus, à Base (dont le réseau mobile a été racheté, entre-temps, par Telenet) et Orange Belgium.

L’annonce qu’une “entreprise belge” s’était adressée à l’IBPT pour obtenir du spectre 4G a immédiatement suscité des spéculations sur son identité. Les noms de Voo et Fluvius (le gestionnaire des réseaux flamands de distribution d’électricité et de gaz) ont été avancés. En début d’après-midi, le candidat mystère s’est fait connaître. Il s’agit de la société brugeoise Citymesh. “Nous sommes en train de négocier un consortium qui sera le quatrième opérateur actif sur le marché des entreprises. De nombreuses applications sont possibles, notamment pour des réseaux privés. C’est une étape logique pour nous”, a-t-elle fait savoir.

Citymesh déploie déjà des réseaux... 5G!

Citymesh n’est pas inconnue du sérail industrie belge. Elle propose déjà des services aux entreprises grâce à l’acquisition, en 2015, d’une licence limitée pour les réseaux 5G dans la bande 3,5 GHz. Elle collabore notamment avec Brussels Airport et le port de Zeebrugge pour le déploiement de réseaux privés 5G.

Il reste à savoir si Citymesh sera l’unique candidate au spectre de la bande 2,6 GHz. L’IBPT a, en tout cas, déjà fait savoir que Proximus, Orange et Telenet, déjà titulaires de plusieurs licences dans cette portion, ne pouvaient pas participer à cette nouvelle enchère.

Le futur détenteur de la quatrième licence 4G devra payer un prix minimum de 15,01 millions d’euros. Le titulaire de la licence, obtenue pour une durée de 15 ans (2020-2035), pourra établir un réseau national dans la bande 2,6 GHz. Et ce, principalement pour des applications 4G. Mais, précise le régulateur, elle pourra aussi être utilisée à l’avenir pour la 5G.

P-F.L. avec Belga