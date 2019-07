La multinationale américaine Procter & Gamble a apporté son soutien aux stars américaines du football féminin dans leur lutte pour l'égalité salariale dimanche, en leur accordant une prime de 529.000 dollars après leur victoire en Coupe du monde.

P&G a déclaré qu'elle donnait 23.000 dollars (soit l'équivalent de 20.400 euros) à chacune des 23 joueuses qui ont remporté un quatrième titre de Coupe du monde en France le 7 juillet dernier. "Après que tous les toasts, les applaudissements, les défilés et les récompenses se sont calmés, le problème demeure. L'inégalité, c'est plus qu'une question de salaire et de joueurs, c'est une question de valeurs", selon la communication de la multinationale qui exhorte la Fédération américaine de football (USSF) à être "du bon côté de l'histoire".

"Profitons de ce moment de fête pour faire avancer le sport féminin. Nous exhortons la Fédération américaine de football à être un modèle de force et à mettre fin une fois pour toutes à l'inégalité salariale entre les sexes, pour tous les joueurs." Le message invitait tous les "supporters, amis, sympathisants, organisations et marques" à se battre pour la parité salariale entre les sexes.

La décision de P&G intervient après que les championnes américaines ont porté plainte en mars contre l'USSF pour discrimination. Elles dénonçaient les écarts de salaire par rapport à leurs homologues masculins, alors qu'elles ont eu beaucoup plus de succès.

23 joueuses réunies gagnent l'équivalent, à l'année, de 3 semaines du salaire de Neymar, soit ... 2 millions d’euros

Les comparaisons à échelle d'équivalence sont presque impossibles. Quelques jours avant le lancement de la Coupe du monde féminine (qui a eu lieu du 7 juin au 7 juillet en France), le quotidien sportif L’Équipe révélait les résultats d'une enquête en la matière. Parmi les résultats, des chiffres ... édifiants.

Le salaire brut de Wendie Renard et d'Amandine Henry, deux des joueuses stars de l'équipe de France, correspond plus ou moins au salaire mensuel brut moyen touché par un joueur d'Amiens (27.000 euros).

Mais quand la comparaison s'effectue avec une star des Bleus comme Antoine Griezmann, le fossé est vertigineux: les 29.000 euros brut mensuels touchés par les Bleues les mieux payées ne représentent que 0.9% des 3,3 millions d'euros brut touchés chaque mois par l'attaquant français.

Autre chiffre plus parlant encore : l’ensemble des 23 joueuses de la sélection française gagnent, à l’année, l’équivalent de 3 semaines du salaire de Neymar, soit environ 2 millions d’euros…

Ces différences s'expliquent notamment par l'écart considérable des revenus générés par le football féminin en comparaison avec le football masculin. Gaëtane Thiney, l'attaquante des Bleues, estimait que cela était logique. "Les garçons rapportent beaucoup plus que nous, ils gagnent plus que nous, c'est normal". Une logique que ne partage pas Megan Rapinoe, capitaine de l'équipe américaine et championne du monde, qui se bat, notamment pour plus d'égalité salariale dans le sport. "Nous pensons que se battre pour l'égalité hommes-femmes est une de nos responsabilités. Nous méritons d'être payées de la même manière pour notre travail, quel que soit notre sexe", commentait l'autre star de l'équipe américaine, Alex Morgan.

Ajoutons à cela qu’il existe des écarts de salaire au sein même des équipes féminines. Celles qui évoluent dans des clubs professionnels sont mieux payées que les joueuses de niveau amateur qui, souvent, occupent un autre job pour boucler les fins de mois tout en continuant à (sur)vivre de leur passion.

En Norvège, joueuses et joueurs sont logés à la même enseigne

La situation salariale varie d'un pays à un autre, d'un continent à un autre mais également en fonction de l'existence - ou non - d'une fédération de football féminine. La Norvège fait figure de pionnière en matière d'égalité hommes-femmes dans le sport et notamment dans l'univers du ballon rond. En 2017, les capitaines des sélections féminine et masculine norvégiennes ont symboliquement signé un accord instaurant l'égalité salariale entre les deux équipes. Pour y parvenir, la fédération a décidé de reverser une partie des recettes de sponsoring récoltées pour l'équipe masculine à la sélection féminine. Les joueurs ont eux-mêmes consenti une baisse de leurs revenus annuels (environ 60.000 euros) pour que les joueuses atteignent un niveau de rémunération parfaitement similaire (soit environ 650 000 euros annuels pour les deux sélections).

En Australie, les joueuses ont dû se battre. Le 7 mai, elles ont remporté une victoire grâce à un nouvel accord collectif qui leur permettra de bénéficier de la même rémunération minimale que leurs collègues masculins. Le salaire annuel de base des joueuses de la W-League, le championnat australien féminin qui dépend de la fédération, a ainsi été augmenté de 33%, à 16 344 dollars australiens (environ 10 100 euros).