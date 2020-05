Les experts de l’ERMG (Economic Risk Management Group), du nom de ce groupe chargé de la gestion de la crise économique et sociale, sont au clair en ce qui concerne les pistes à explorer pour aider les entreprises en ces temps de crise. D’abord en termes de liquidités. Certaines de ces mesures de court terme (chômage économique, garanties bancaires, reports de paiement de l’impôt et des cotisations sociales, etc.) ont déjà été prises et semblent porter lentement leurs fruits, nous glisse-t-on à plusieurs sources.