5 Vidéo

"FaceApp" emballe les réseaux sociaux mais l'application fait déjà polémique

Une photo de soi sélectionnée, quelques clics et le tour est joué : on apparaît vieilli et méconnaissable sur l’écran de son téléphone. C’est le tour de force de l’application FaceApp, qui, depuis quelques jours, emballe les réseaux sociaux.