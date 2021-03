C’est reparti pour sept ans ! On veut parler du programme-cadre de l’Union européenne (UE) pour la recherche et l’innovation. Il s’agit du neuvième programme du genre depuis le milieu des années 1980. Après Horizon 2020, qui couvrait la période allant de 2014 à l’année dernière, place à Horizon Europe (2021-2027). Financièrement parlant, c’est du lourd. Il est en effet question d’une enveloppe globale de 95,5 milliards d’euros, un montant qui sera alloué au fil des appels à projets lancés par la Commission européenne. Des projets qui vont de la recherche fondamentale jusqu’à la mise sur le marché de produits ou services résolument innovants et à la pointe des nouvelles technologies.