Le porte-conteneurs Ever Given est en route pour Rotterdam. Selon le site web Vesselfinder, le navire, qui a bloqué l'important canal de Suez pendant près d'une semaine en mars, quitte Port Saïd. Mercredi dernier, l'Ever Given a terminé son voyage dans le canal de Suez.

Le porte-conteneurs de 200 000 tonnes y était resté coincé le 23 mars. La compagnie Evergreen Line de Taiwan avait affrété le navire, qui faisait route de la Chine vers Rotterdam. Le navire a bloqué la navigation sur le canal de Suez. L'Ever Given a obstrué le passage de 422 navires, représentant 26 millions de tonnes de marchandises. Selon l'Autorité du canal de Suez (SCA), l'Égypte a perdu 12 à 15 millions de dollars (environ 9,8 à 12,5 millions d'euros) par jour.

En raison du blocus, des centaines de navires étaient bloqués dans des embouteillages devant le canal de Suez. Dans les semaines qui ont suivi le blocus, plusieurs ports, dont Rotterdam, ont redoublé d'efforts pour rattraper les retards.

Après d'intenses négociations, auxquelles ont également participé les assureurs du navire, la SCA et le propriétaire japonais de l'Ever Given, Shoei Kisen, ont conclu un accord préliminaire sur l'indemnisation en juin. Un accord final a ensuite été conclu. Le montant sur lequel les parties se sont mises d'accord n'est pas connu.

On ne sait pas encore quand le navire arrivera à Rotterdam. L'autorité portuaire attend le grand porte-conteneurs le vendredi 23 juillet au plus tôt.