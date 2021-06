La règle sera d'application dès le 9 juin. Il s'agit d'une modification du protocole sanitaire décidée lors du précédent Comité de concertation. En effet, il était prévu de fermer l'Horeca au plus tard à 22h en intérieur et à 23h30 en extérieur dans la perspective de l'Euro de foot, afin de permettre aux clients de regarder les matchs en extérieur.

Finalement, les heures de fermeture ont été uniformisées à 23h30. Le ministre-président flamand, Jan Jambon, avait manifesté son désir d'uniformiser les heures de fermetures en extérieur et en intérieur. Il a été rejoint par David Clarinval (MR), ministre des Indépendants.

Les bars, restaurants et cafés pourront en outre ouvrir dès 5h et non plus 8h, afin de permettre aux établissements qui servent des petits déjeuners de travailler.

Le nombre de personnes à table reste de quatre personnes sauf si les personnes font parties du même foyer.