Dans ce contexte de pandémie, l’hôtel à la campagne se porte mieux qu’en ville Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak & R.Meu.

© Shutterstock

Depuis le début de la pandémie, et même si ce n’est bien fameux, les hôtels des campagnes semblent mieux s’en sortir que ceux des villes. Et, sauf exception, c’est pareil entre ceux des plus petites villes, profitant moins d’une clientèle d’affaires ou d’une clientèle internationale, et ceux des capitales et métropoles.