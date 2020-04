L’industrie européenne fragilisée par la crise du coronavirus: un oiseau pour le chat chinois ? © Shutterstock Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire

Faut-il craindre un rachat hostile massif par des concurrents chinois d’entreprises européennes en difficulté à cause de la crise sanitaire et de la récession économique qui y est liée ? Pour Aegis Europe, l’association regroupant des industriels européens des secteurs de l’acier, de l’aluminium, de la céramique, de la fibre de verre ou encore les fabricants de vélos, la réponse est clairement "oui". Aegis Europe redoute une "grande prise de contrôle" sur l’industrie manufacturière comme conséquence économique de l’épidémie de Covid-19. "La crise pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour de nombreuses entreprises, déjà en proie à des importations déloyales et prédatrices", a déclaré il y a quelques jours Inès Van Lierde, présidente de l’association. (...)