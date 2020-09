Mathias Dewatripont est l'invité éco.

Si ce professeur de théorie monétaire et de microéconomie, ancien directeur et vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique, a été choisi, c’est parce qu’il s’était intéressé au virus. “Après mon retour de la Banque nationale en 2017, j’ai rejoint l’immunologue Michel Goldman à la codirection de l’Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare sur les questions d’innovation, de prix des médicaments. Quand le Covid-19 est arrivé, on s’y est naturellement intéressé. Avec Michel, le virologue Marius Gilbert et d’autres, nous avons écrit un papier intitulé ‘Preparing for a responsible lockdown exit strategy’ qui a été publié dans Nature Medecine mi-avril. C’est comme cela que j’ai atterri dans ce groupe”, raconte-t-il.