Orange a lancé lundi ses nouvelles formules d'abonnement sans téléphonie mobile comprise. Parmi elles figure celle pour l'internet seul, que l'opérateur souhaitait lancer depuis un certain temps déjà et qui reviendra à 40 euros par mois. Orange avait annoncé la semaine passée l'arrivée imminente de cet abonnement "internet only". Ce produit s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de passer progressivement, ces dernières années, d'un opérateur de téléphonie mobile à un fournisseur de services Internet et de télévision fixes et mobiles. Pour la première fois, elle lance désormais des formules d'abonnement sans composante mobile.

Une offre "qui correspond aux besoins du marché", en particulier pour les jeunes qui consomment surtout des vidéos en ligne via le streaming et pour lesquels un abonnement à la télévision n'est plus nécessaire, et pour laquelle "il y a une véritable demande", selon l'opérateur. D'après des enquêtes internes citées par Orange, 20% des ménages belges déclarent ne pas vouloir d'abonnement mobile lié à leur connexion haut débit.

Avec un abonnement de base pour l'internet seul qui revient à 40 euros par mois, Orange est plus cher que ceux de Proximus (27,50 euros par mois) et de Telenet (28,31 euros). L'internet y est par contre illimité, là où ce n'est pas le cas dans les abonnements de base de la concurrence. Si un client veut pouvoir y surfer sans limite, il paiera par contre plus cher que chez Orange. Mais là aussi, la comparaison est difficile, notamment parce que les opérateurs travaillent avec des vitesses maximales de téléchargement et de chargement différentes.

Orange a par ailleurs lancé également un abonnement pour l'internet et la télévision, qui revient à 55 euros par mois.