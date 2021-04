Une nouvelle réunion du comité de concertation aura lieu ce mercredi 14 avril. A la veille d'un rendez-vous une nouvelle fois très attendu, les indépendants lancent un appel aux membres du CODECO.

L’Union Wallonne des Entreprises (UWE), l’Union des classes moyennes (UCM, le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) et les Chambres de Commerce de Wallonie ont "appelé les entrepreneurs et indépendants à signer une lettre ouverte aux membres du CODECO", informent les organisations susmentionnées. Elles précisent que la lettre a reçu "plus de 3 000 signatures en moins de 24 heures".

Une approche positive

"Nous, indépendants et employeurs de ce pays, sommes à bout !", assènent d'entrée les auteurs. "Depuis le début, les indépendants et les entreprises ont tout mis en œuvre pour respecter les règles dans l’espoir d’en sortir et dans l’attente qu’une vaccination efficace vienne enfin résoudre les problèmes de santé publique et d’économie. Mais, plutôt que de nous donner de l’espoir et de la perspective, vous nous imposez de nouvelles contraintes, de nouvelles exigences, de nouvelles tâches administratives, sans aucune plus-value", ajoutent-ils.

"Faisons confiance aux entrepreneurs et consacrons collectivement notre énergie à prendre les mesures les plus utiles et les plus efficaces pour vivre et fonctionner avec le Covid, en dehors des approches strictement coercitives, et sans stigmatiser certains secteurs [...] Il faut accepter l’ouverture et le fonctionnement de toutes les activités ayant mis en place les mesures adéquates, liées aux spécificités du lieu, sans autres contraintes, singulièrement administratives. Cette approche concourra à retrouver l’adhésion à l’effort général, de la population et de l’ensemble des acteurs publics et privés, au bénéfice de notre santé individuelle et collective, mentale et économique."

Le secteur horeca s'unit pour réclamer sa réouverture

Pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, les principaux acteurs du secteur horeca s'unissent dans une campagne nationale afin de réclamer la reprise de leurs activités, annoncent-ils mardi. A la veille du comité de concertation, ils demandent au gouvernement de respecter "la perspective promise" d'une ouverture le 1er mai. La campagne nationale, baptisée "Un café fermé peut aussi vous faire passer une nuit blanche" et détaillée sur l'adresse internet ouvronslhoreca.be, unit les fédérations HoReCa Wallonie, Horeca Bruxelles et Horeca Vlaanderen, les Brasseurs Belges, la Fevia, la FeBeD, Vinum&Spiritus et Eaux & Boissons rafraîchissantes. Elle débute ce mardi sur les réseaux sociaux et paraîtra également dans les journaux mercredi.

Selon les fédérations sectorielles, la réouverture le 1er mai est une nécessité pour 60% des cafés et restaurants en raison de la situation économique. Les partenaires ajoutent pouvoir faire partie de la solution à la pandémie. "L'horeca peut être un environnement sûr, où les gens peuvent se rassembler de manière contrôlée. Cela sera également bénéfique au bien-être mental de la population", expliquent-ils. "La réouverture de l'horeca (à l'intérieur/à l'extérieur) peut offrir un environnement de détente sécurisé et relaxant dont les citoyens ont tant besoin pour se rencontrer de manière organisée et sûre, tout en respectant toutes les règles en vigueur."