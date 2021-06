L’UWE redoute une crise de solvabilité pour les entreprises, pointe du doigt les "entreprises zombies" et avance des pistes de sortie de crise Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Belga Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'UWE.

La crise sanitaire “a frappé, et frappe encore durement, le tissu économique de notre pays et singulièrement celui de Wallonie”, affirme l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) ce lundi, alors qu’elle publie un rapport sur l’état de santé de l’économie wallonne et sur les mesures à prendre, “tant publiques que privées”, pour relever la tête et éviter de “passer d’une crise des liquidités à une crise de solvabilité”.