"Franchement, on recevait des messages de partout. Des entreprises qui veulent offrir du matériel. D'autres qui veulent proposer leur expertise, ou même du personnel. Il y en aussi qui font de la promotion au passage, c'est de bonne guerre, mais l'afflux de bonnes volontés était tel qu'on a décidé de centraliser tout cela", explique Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'Union Wallonne des Entreprises (UWE). Dans cette optique "solidaire", l'UWE a créé une adresse - Solidarite@UWE.be par mail ou sur le site www.uwe.be/solidarite-uwe - et filtrera les initiatives qui peuvent vraiment servir la cause de la lutte contre le coronavirus. "C'est essentiel. Au-delà du fait que le monde des entreprises peut aussi se mobiliser pour une cause, ça donne aussi à réfléchir sur la manière d'appréhender l'activité économique. Modestement, je crois que ça peut aider les circuits courts, la communication. Certaines entreprises sont vraiment en train d'adapter leurs modes d'organisation et de production...', estime le patron des patrons wallons.

Quelques exemples

Coexpair : mobilisation de l’industrie wallonne pour soutenir les hôpitaux

Partant du constat que sa société peut très rapidement construire des EPIs, des machines et garantissant un niveau de qualité via les normes en vigueur dans son secteur aéronautique, André Bertin est prêt à mobiliser ses équipements (salle blanche, table de découpe,…) et ses équipes (montage de machines,…) et appelle à la mobilisation de l’industrie pour soutenir les hôpitaux. Les entreprises wallonnes ont les expertises pour la construction de machines, la fabrication de pièces et outils en tous genres, et dispose d’opérateurs qualifiés travaillant sur base de normes de qualité très élevées. La priorité est aussi d’identifier les besoins. | Contact : andre.bertin@coexpair.com

Centre de prêt de matériel de la Communauté Française : recherche de transporteur

Cherche un transporteur qui accepterait de prendre des tentes à Naninne pour les déposer aux hôpitaux d’Anvers. | Contact : Stanislas van Wassenhove 0475/75.17.56

CHU de Liège : recherche de matériel de protection

En cette période de crise sanitaire, le CHU de Liège lance un appel à la solidarité. En dehors du problèmes de masques, ses fournisseurs sont également à court d’autres équipements de protections pour le personnel soignant déjà fort sollicité. Les arrivages promis par les fournisseurs traditionnels sont contingentés et ne permettent pas de suivre la consommation actuelle, raison pour laquelle le CHU sollicite les industries de la construction, pharma, métallurgie, les scientifiques… afin de voir si des sur-stocks ne pourraient pas dépanner en cette période de crise. Les équipements recherchés sont des solutions hydroalcooliques (flacons de 500ML avec pompe ou flacons de poches de 100ML), des solutions de désinfection pour les surfaces (type Baciloll, Clinell, Surfa Safe…), des lunettes de protections (ou visières), des tabliers de protection à usage unique en non tissé, des gants longues manchettes en nitriles (24-30cm) ou gants nitriles traditionnels, des combinaisons type Tyvek ou plastique, des écouvillons pour prélèvement naso-pharyngé, des overshoes, des cagoules, des charlottes, des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Ces équipements sont aussi recherchés par d’autres hôpitaux. | Contact : Aurore.Napp@chuliege.be

Ecofin Club : Soutien financier au CHU St-Pierre – Appel aux dons

Le « CHU Saint-Pierre », spécialisé dans le traitement des malades du Coronavirus, prévoit l’ouverture de sa deuxième unité de soins intensifs. Son personnel a besoin de 10 respirateurs pour soigner les patients les plus sévèrement atteints. Chaque respirateur coûte entre 30.000 et 50.000 euros. L’appel aux dons est mis en place et déductible fiscalement dès 40 euros. A verser sur le compte: projet de la Fondation Roi Baudouin créé à cet effet : BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin (communication : 128/3222/00076).

WeLL : rassembler les entreprises et organisations actives dans les medtech, l’e-santé et l’autonomie

L’objectif est de répertorier un maximum de solutions existantes sur le territoire wallon pour leur donner de la visibilité et activer les canaux et moyens de communication nécessaires pour que les bénéficiaires et les acteurs de première ligne dans la crise puissent en avoir connaissance. L’ambition : générer un maximum de synergies et de collaborations entre tous les acteurs susceptibles de contribuer à surmonter la crise COVID-19. Accès via ce lien à un formulaire à remplir par toute entreprise ou organisation wallonne active dans les medtech, l’e-santé ou l’autonomie de la personne et pouvant fournir une solution pour la gestion de crise : http://well-livinglab.be/covid19-wallonia.