Cette transformation, la "plus grande depuis des décennies, vise à garantir que nous représentions plus efficacement les différentes voix et perspectives" qui composent le pays, a affirmé dans un communiqué la BBC, qui a été vivement critiquée notamment pour ne pas avoir vu venir le Brexit.

"Notre mission doit être de servir l'ensemble du Royaume-Uni et de veiller à ce que chaque foyer tire profit de la BBC", a déclaré son nouveau directeur général Tim Davie, qui espère ainsi se rapprocher du public et créer des emplois.

En 2011, la BBC avait déjà déplacé des centaines d'employés et un certain nombre de ses services vers une nouvelle base importante à Salford, près de Manchester, mais Tim Davie cherche désormais à accélérer cette décentralisation.

Migration vers Birmingham, Cardiff, Leeds et Salford

Près de la moitié des emplois visés concernent les services d'information, et beaucoup d'entre eux seront transférés au cours des six prochaines années à Birmingham (deuxième ville d'Angleterre), Cardiff (capitale galloise), Leeds (nord de l'Angleterre) et Salford.

Les émissions d'actualité, comme "Newsnight", seront ainsi désormais présentées depuis différentes stations et l'émission phare d'informations de BBC Radio 4, "Today", co-présentée en dehors de Londres pour au moins 100 épisodes par an.

Par ailleurs, la majorité de sa production télévisuelle sera désormais produite dans tout le Royaume-Uni et non plus seulement à Londres, a promis la BBC, qui compte s'appuyer sur 100 nouvelles productions.

Le groupe audiovisuel a ainsi annoncé deux nouvelles séries dramatiques au long cours qui se passeront pour l'une dans le nord de l'Angleterre, et pour l'autre dans l'une des autres provinces britanniques (Écosse, Pays de Galles ou Irlande du Nord).

Si le format reste encore à déterminer, l'idée semble être de faire concurrence à "Coronation Street", feuilleton de son rival ITV qui cartonne depuis des décennies et se déroule à Manchester. Téléspectateurs et auditeurs pourront voir un "changement notable dans la représentation des différentes régions du Royaume-Uni dans (nos émissions) dramatiques, comiques et factuelles", a promis le radiodiffuseur.