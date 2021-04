Projets de retour de présence humaine sur la Lune et d’exploration de Mars, nouvelle sélection d’astronautes en Europe : l’espace fait à nouveau rêver. Et la Belgique dans tout ça ? Plusieurs entreprises de notre pays devraient embarquer, via l’Agence spatiale européenne (Esa), dans les prochaines grandes expéditions internationales, telle l’emblématique missioninitiée par les Américains de la Nasa et qui prévoit le retour d’un être humain sur la Lune pour 2024. Thales Alenia Space Belgique est, par exemple, pressentie pour l’élaboration d’ensembles électroniques des modules de la future station lunaire.