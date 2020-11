La Belgique championne dans la production de vaccins contre le Covid-19? Entreprises & Start-upVidéo Antonin Marsac

© AFP

Il y a la théorie et la pratique. En théorie, des entreprises comme Pfizer ou Moderna annoncent d’ores et déjà des vaccins “efficaces à plus de 90 %”. Des taux d’efficacité prometteurs mais encore très théoriques car ils se basent sur les essais cliniques auprès de groupes de milliers de personnes qui ont reçu soit une dose, soit un placebo et qui affichent ou non des symptômes. En pratique, qu’en est-il de la future production, le nerf de la guerre, en Belgique ?