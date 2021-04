Entreprendre, envers et contre tout ! Voilà l’impression, a priori assez inattendue, qui se dégage du nouvel “Atlas des Starters” annuel dévoilé, mercredi, par le bureau d’informations économiques Graydon, l’Union des Classes moyennes (UCM) et l’Unizo, son homologue flamande. Alors que la pandémie de Covid a plongé l’économie belge dans la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, le paysage entrepreneurial belge apparaît moins sombre qu’on aurait pu l’imaginer. Mais, comme on le verra ci-après, il faut se méfier des apparences et, surtout, de lendemains qui déchantent.