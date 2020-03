Une initiative 100% bénévole et citoyenne a vu le jour pour mettre en relation les personnes qui auraient besoin d'aide durant l'épidémie de coronavirus.

Un groupe d’entrepreneurs et d'étudiants issus de la communauté BeTech ont créé une plateforme afin de mettre en relation des personnes isolées et des personnes bénévoles disponibles dans le même quartier pour effectuer les courses de première de nécessité et en assurer la livraison, tout en évitant la propagation du coronavirus.

“Marqués par la tournure tragique des événements et des conséquences sociales et économiques que provoque la pandémie du coronavirus, nous avons souhaité par la voie de l’intelligence collective rendre service à la population au travers de solutions d’aide pragmatiques”, explique Olivier Rousseaux, initiateur du projet.

La plateforme s'inspire des initiatives qui ont fleuri ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Plusieurs groupes Facebook rassemblaient des centaines de personnes proposant leur aide aux personnes plus fragiles.

Sur le site, il est possible de télécharger un modèle de liste de courses en format A4 à imprimer. L'idée étant de placer celui-ci dans un hall d’immeuble, de le déposer dans une boîte aux lettres, l'afficher à la fenêtre ou le coller devant sa porte d’entrée afin qu’un voisin puisse le récupérer et se rendre en magasin pour faire les courses et revenir ensuite les déposer sans contact physique.