Quatre cents millions. Selon les estimations, ce serait le nombre d’animaux de compagnie, essentiellement des chiens et des chats, recensés en Europe et aux Etats-Unis. “Sur ces 400 millions, explique Enrico Bastianelli, cofondateur et CEO de TheraVet, une “biotech” fondée à Jumet en 2017, il y a environ 2 millions d’interventions chirurgicales osseuses, dont une partie, 30 à 40 %, nécessite une greffe osseuse. C’est sur ce segment-là que nous nous positionnons”.