Reportage La Chine fait sa révolution technologique, envers et contre tout Pierre-François Lovens

Six cents millions… Le chiffre, dont nous prenons connaissance avant même de débarquer à Shanghaï, première étape d’un périple d’une semaine devant nous mener à Hong Kong (via Hangzhou, ville d’Alibaba, et Shenzhen, nouvelle capitale mondiale de la “tech”), est hallucinant. Les détails dans cette première partie de reportage, la suite à découvrir dans l'édition du week-end.