Est-ce la fin du package classique ? Les réponses des acteurs belges, qui croient en leur avenir.

Depuis plus d’une semaine déjà et l’annonce de la faillite du groupe Thomas Cook, les professionnels belges du secteur sont sous le choc de la nouvelle. Et le coup final, l’annonce du dépôt de bilan, lundi, de Thomas Cook Retail Belgium suivie de la déclaration de faillite par le tribunal de Gand mardi, n’a malheureusement fait que confirmer ce que beaucoup pressentaient.

“On savait évidemment que le groupe Thomas Cook avait des difficultés financières et un endettement important”, indiquait lundi Benoît Dieu, président de l’Upav, l’Union professionnelle des agences de voyages francophones (en Wallonie et à Bruxelles) pendant le congrès de l’organisation à Chantilly. “Par contre, poursuit Koen van den Bosch, CEO de la VVR, qui regroupe des agences flamandes, et porte-parole de Thomas Cook jusqu’en 2016, il y avait un accord avec l’actionnaire Fosun et d’autres investisseurs qui était confirmé (un plan de sauvetage de 900 millions de livres, NdlR).