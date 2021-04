Les entrepreneurs se montrent plus optimistes dans toutes les branches d'activité, à l'exception du commerce, selon le baromètre de conjoncture de la Banque nationale publié lundi. Celui-ci a atteint en avril son niveau le plus élevé depuis mars 2011. Le climat des affaires s'est clairement raffermi dans les services aux entreprises - en particulier pour les activités informatiques -, ainsi que dans l'industrie manufacturière et la construction.

La conjoncture exprimée sous la courbe synthétique globale est remontée en territoire positif, à 4,4, contre -1,0 en mars.