Au début de la crise, les consommateurs se sont jetés sur les pâtes, le riz, l’eau en bouteille, le papier toilette. Mais, au-delà des produits, et c’est ce que Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola, préfère retenir, “ils ont privilégié les marques nationales aux marques propres des distributeurs. Et ceci, tous types d’acheteurs et de revenus confondus”. Soit des attitudes très peu rationnelles, “et de plus en plus addictives et compensatoires pour certains consommateurs”, ajoute-t-il, comblant en quelque sorte le manque de consommation dans les magasins dit non essentiels, et de contacts sociaux dans les bars et restaurants. “On est encore actuellement dans une lignée de consommation addictive dont les dérives risquent de perdurer, même quand la pandémie s’arrêtera.”