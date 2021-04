Un an après les premières mesures de confinement, le risque d’accroissement des inégalités est présent sous diverses formes sur le marché du travail européen et touche certains secteurs et catégories de travailleurs plus que d’autres. La Belgique n’est toutefois pas le marché le plus à risque. Telle est la principale conclusion à retenir de la dernière analyse du département de recherche économique d’ING sur les divergences en matière d’évolutions du marché du travail entre les pays européens.