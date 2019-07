Le 16 juillet dernier, le célèbre patron de Tesla et SpaceX a présenté sa dernière invention à la California Academy of Sciences de San Francisco. Après les voitures électriques et les fusées, le PDG américain a vu les choses en moins grand, du moins en terme de taille. Il a, cette fois, présenté un implant connectable au cerveau, pensé par sa startup Neuralink .

Le site Scientific American explique que, pour Elon Musk, l'objectif initial est de permettre aux personnes atteintes de quadriplégie de contrôler un ordinateur ou un téléphone intelligent uniquement en utilisant leurs pensées.

We Demain rapporte que cette innovation devrait également, toujours selon Musk, permettre de garder la main sur les machines. Lors de la présentation de l’implant, il a rappelé sa peur de voir les algorithmes prendre le contrôle sur le cerveau humain. "Concernant l’intelligence artificielle, même dans le scénario le plus optimiste, nous finirons par être largués”, a déclaré l'entrepreneur qui souhaite "fusionner" les cerveaux humains avec l'intelligence artificielle. S’il y arrive, cela donnerait aux gens une intelligence, littéralement, surhumaine.

Son équipe affirme qu'elle a développé un implant comportant 96 fils, chacun composé de 32 électrodes, qui peuvent être implantés dans la couche externe du cerveau à l’aide d’un robot neurochirurgical.

Une fois en place, la puce pourra être connectée à un boitier externe que l’utilisateur portera à l’arrière de l’oreille. Le boitier servira d’interface entre l’implant neuronal et une application smartphone comme le rapporte toujours le site Scientific American. Les transmissions de données collectées pourraient se faire via Bluetooth. Max Hodak, directeur de Neuralink, a tout de suite voulu rassurer en expliquant que la connexion s’arrêtait dès que l’utilisateur retirait le boitier de son oreille.

La technologie a déjà été essayée sur les rats et elle est actuellement testée sur les singes en Californie. Elon Musk espère pouvoir tester cette nouvelle technologie sur des humains d’ici fin 2020. Pour l’instant, aucune de ces recherches n'a fait l'objet d'un examen par d’autres scientifiques.

Neuralink est une entreprise fondée en 2016 qui travaille depuis deux ans sur cet "implant cérébral sous-cutané".

Depuis deux jours, la firme a mis en ligne une vidéo d’introduction de leur nouvelle technologie. Musique entraînante et images au ralenti, un clip à l'américaine où on apprend absolument rien. Si le sujet vous intéresse, regardez plutôt la vidéo de présentation officielle de l'implant retransmise sur YouTube qui atteint déjà les 720.000 vues.