"Je ne regarde plus la télévision, donc je ne suis plus assailli par la publicité". Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Et s’il est vrai que les coupures publicitaires à la télévision sont bien visibles, ça ne veut pas dire qu’ailleurs elles ne peuvent pas se faire de manière plus insidieuse, plus discrète, mais tout autant "envahissante". Car même sans regarder la télévision, on est entouré de publicité. Sur YouTube, sur les sites web, sur les réseaux sociaux, sur son smartphone, partout, on peut voir des encarts ou de courtes vidéos publicitaires.

Mais là où les influenceurs vont plus loin, c’est qu’ils peuvent proposer aux marques un accès direct à une audience, un public parfaitement ciblé, qui les suit de manière volontaire. L’audience n’est pas seulement disponible, elle est aussi "active".