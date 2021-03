Unifiedpost Group continue de s'étendre. La société belge, basée à La Hulpe, vient d'annoncer l'acquisition de deux nouvelles sociétés. L'italienne Digithera et l'espagnole Sistema Efactura., informe Unifiedpost dans un communiqué.

"Le 18 mars 2021, Unifiedpost Group a signé une offre contraignante pour acquérir 100 % du capital social. Unifiedpost Group financera l’acquisition de Digithera à hauteur de 18 % en actions et de 82 % en espèces. L’acquisition de Sistema Efactura sera financée à 100 % en espèces."

A 14H15 (13H15 GMT), l'entreprise grimpait de 0,75 % à la Bourse de Bruxelles.

Présence dans 23 pays

Grâce à ces rachats, l'entreprise s'implante dans un 23ème pays (l'Italie), et renforce sa position en Espagne. "Ces deux entités d’Europe du Sud joueront un rôle stratégique important dans le développement d’Unifiedpost Group à travers l’Europe. Elles nous permettront également de nous conformer aux exigences locales et de nous rapprocher des gouvernements ; il s’agit d’un élément crucial dans les 23 pays où nous déployons notre solution pour les PME, y compris les paiements, cette année. Je suis impatient d’accueillir les collaborateurs de Sistema Efactura et de Digithera au sein d’Unifiedpost Group, afin que nos équipes puissent travailler ensemble et continuer à développer notre réseau mondial de communication et de paiement", s'est félicité le PDG Hans Leybaert.

© Unifiedpost

Fondée en 2001, l'entreprise belge emploie aujourd'hui plus de 1 000 personnes. "Avec ses solutions à guichet unique, la mission d’Unifiedpost Group est de rendre les processus administratifs et financiers simples et intelligents pour ses clients. Depuis sa création, la société s'est considérablement développée, avec des bureaux dans 23 pays et plus de 400 millions de documents traités en 2020, touchant aujourd'hui plus de 450 000 PME et plus de 500 entreprises à travers sa plateforme."