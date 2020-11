Hyloris Pharmaceutcals, entreprise biopharma basée à Liège, annonce avoir signé des accords de distribution pour la commercialisation de son produit Maxigesic IV au Royaume-Uni et à Hong Kong. La distribution se ferait à l’international via Edge Pharmaceuticals, au Royaume-Uni via Kensington Pharma et en Asie via la société néo-zélandaise AFT Pharmaceuticals.

Les approbations réglementaires devraient être conclues en 2021 au Royaume-Uni et en 2022 à Hong Kong. La commercialisation pourrait commencer en 2022.

Pour information, le CEO et co-fondateur de Hyloris Pharmaceuticals, Stijn Van Rompay, fait également partie des personnes nominées mardi pour intégrer le conseil d’administration de l’autre biopharma liégeoise Mithra.

"Nous sommes heureux que AFT ait pu étendre le réseau de distribution du Maxigesic IV à Hong Kong et au Royaume-Uni, en travaillant avec des partenaires de distribution expérimentés qui ont une connaissance approfondie de leurs régions respectives", a-t-il commenté.

Maxigesic IV est une formulation intraveineuse analgésique non-opiacée pour le traitement de la douleur. C’est le résultat d'un développement conjoint entre Hyloris et AFTPharmaceuticals. Il a déjà été approuvé dans quinze pays européens, ainsi qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les Émirats arabes unis. En tout, il a été homologué dans plus de 90 pays.

"Nous pensons que Maxigesic IV a un grand potentiel en la gestion de la douleur post-opératoire", a encore ajouté le CEO de Hyloris Pharmaceuticals, qui est entrée en bourse en juin dernier.