La Banque centrale européenne (BCE) a exprimé un avis négatif sur le projet d'acquisition d'AXA Bank par Crelan.

Selon le magazine Trends, qui s'appuie sur des sources anonymes, la fusion envisagée entre les deux institutions est dès lors menacée. L'opération est en effet soumise à l'approbation du gendarme bancaire européen. La BCE a étudié le dossier et y a vu des obstacles fondamentaux, selon Trends. Elle a donné à Crelan jusqu'à la fin de cette année pour répondre à ses objections.

Selon la Banque centrale européenne, Crelan ne dispose pas de la capacité financière suffisante pour l'acquisition. Le régulateur s'interroge en outre aussi sur l'intégration informatique qui doit avoir lieu. Enfin, un certain nombre de directeurs de Crelan ne seraient pas non plus adéquats.