Entreprises & Start-up La grande distribution britannique anticipe Noël Frédéric Bouchar

Comme le veut désormais la coutume, les agences britanniques Adam&Eve DDB et Manning Gottlieb OMD n’ont pas attendu The X Factor : Celebrity pour dévoiler le très attendu spot de Noël de John Lewis, ou plutôt de John Lewis&Partners et Waitrose&Partners, le premier du genre pour le nouveau combo constitué par le grand magasin et l’enseigne de supermarchés.