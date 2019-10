Entreprises & Start-up La gratuité des TEC coûterait plus de 105 millions d’euros François Remy

On le sait, tout se paie, même la gratuité, pour paraphraser l’analyse du célèbre économiste américain Milton Friedman. Et le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo, qui compte investir "massivement" dans les transports publics, n’en est pas moins conscient. Même lorsqu’il se donne pour mission d’instaurer progressivement la gratuité sur le réseau des TEC, pour les jeunes de moins de 25 ans, les seniors et les plus précarisés.