Si vous voyagez avec Thalys, Eurostar ou Air France ce jeudi 5 décembre, attendez-vous à d'importantes perturbations.

En raison d’un mouvement social, le trafic ferroviaire en France sera très perturbé à partir du jeudi 5 décembre 2019. Les perturbations sont plus importantes qu’au plus fort de la grande grève contre la réforme ferroviaire au printemps en 2018.

Les transports publics (métro, bus, tram et RER) seront également touchés par ce mouvement et rendront les déplacements difficiles dans et vers la région parisienne.

Onze lignes de métro fermées à la RATP, plus de 90% des trains SNCF supprimés, des centaines de vols annulés, des lignes de bus à l'arrêt en région: les transports seront très fortement perturbés jeudi par les appels à la grève contre la réforme des retraites.