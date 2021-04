La Jupiler va changer de couleur et passer du jaune... au rouge Entreprises & Start-up Patrick Dath-Delcambe

Le partenaire officiel des Diables Rouges depuis plus de 30 ans ne manque décidément pas d'imagination: après avoir été rebatisée "Belgium" lors de la Coupe du Monde de 2018, la Jupiler va se teinter de rouge à l'occasion de l'Euro dans le cadre de la campagne "We are Red inside". La Jup ne change pas pour autant de goût: c'est l'ajout d'un colorant naturel de carottte noire qui va lui donner cette couleur particulière. Elle sera disponible en canettes à partir du 1er mai dans la grande distribution et à la même date dans l'Horeca, pour autant que les cafés et les restaurants puissent rouvrir à un peu plus d'un mois du début de la compétition.