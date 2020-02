Pourquoi l’ancienne direction d’Anderlecht a-t-elle vendu le club à Marc Coucke et non à Paul Gheysens, en décembre 2017, alors que l’offre de ce dernier était plus élevée ?

La question intéresse la justice, qui a ouvert une enquête. Plusieurs ex-actionnaires anderlechtois, dont Roger Vanden Stock, ont été entendus.

Le juge d’instruction Michel Claise a de la suite dans les idées. Après la perquisition du 24 avril 2019 dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent et association de malfaiteurs avec, au centre des recherches, le transfert de Mitrovic à Newcastle en juillet 2015, le magistrat veut connaître la vérité concernant la vente du Sporting à Marc Coucke.