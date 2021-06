Début mai, on apprenait que l'auditorat du travail de Malines avait lancé des poursuites à l'encontre de PostNL, GLS et de leurs sous-traitants, avec lesquels ils auraient conclu des "contrats abusifs", obligeant des chauffeurs à travailler dans de mauvaises conditions pour des salaires de misère, ce qui favoriserait la fraude sociale, rappelle l'Echo.

Cette semaine, un contrôle mené au dépôt de GLS à Puurs, auprès de ses sous-traitants, à savoir 76 coursiers et 26 sociétés de transport, a révélé que 12 sociétés étaient à nouveau en infraction: travail au noir, non-présentation de contrat de travail, emploi illégal et violations des règles du chômage. Un contrôle récent chez PostNL a montré, selon l'auditorat, que la moitié des cas contrôlés n'étaient pas en règle. L'auditorat a donc émis 14 citations supplémentaires contre PostNL et elles seront encore suivies par d'autres, dit-on.

Si ces infractions persistent, l'auditorat du travail menace à présent de mettre les dépôts sous scellés judiciaires.