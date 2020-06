Le tribunal de l'entreprise de Liège vient d'ordonner la suspension de la vente de VOO à Providence, selon nos confrères de L'Echo. L'opérateur Orange avait introduit le recours, estimant avoir été discriminé au moment de l'attribution du marché.

A l'annonce d'un deal, conclu en mai, par Nethys avec le fonds d'investissement américain Providence, Orange Belgium avait fait part de sa stupéfaction mais aussi de ses interrogations sur "la transparence du processus et son caractère équitable". Orange Belgium avait donc demandé la suspension de la vente et la désignation d’un expert chargé d’éclaircir les circonstances et modalités de la vente de Voo à Providence.