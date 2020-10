On le sait, avec la crise du Covid, les PME, à Bruxelles comme ailleurs, sont mises sous très forte pression. D’autant qu’un deuxième confinement de plusieurs semaines pointent le bout de son nez, ce qui mettra à mal les finances de bon nombre de petites et moyennes entreprises.

Dans ce contexte extrêmement difficile, la Région bruxelloise vient d’officialiser la mise en œuvre des prêts Proxi qui permettent à des particuliers de financer ce tissu de PME. Et la première entreprise bruxelloise qui bénéficie de cette nouvelle source de financement est emblématique puisqu’il s’agit de la Maison Dandoy, bien connue des amateurs belges et étrangers de speculoos et de gaufres de qualité. Cette dernière a fait appel à Look&Fin pour l’occasion: la plateforme participative veut lever 300 000 euros afin de permettre à la Maison Dandoy “d’accéder au crédit aux meilleures conditions et de renforcer sa trésorerie”.

Pour rappel, le prêt Proxi a été mis en place par la Région bruxelloise afin d’encourager les particuliers à mobiliser leur épargne dans l’intérêt des PME de leur région. Concrètement, les PME empruntent au taux particulièrement avantageux de 0,875 % par an tandis que les prêteurs bénéficient d’un crédit d’impôt de 4 % durant les 3 premières années puis de 2,5 % les années restantes.

Un premier pas

“La Région bruxelloise se devait d’agir vite pour soutenir les PME durant cette période compliquée. Qu’une entreprise renommée comme la Maison Dandoy en bénéficie aussi rapidement après la mise en œuvre de cette mesure répond parfaitement aux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous ne pouvons que nous réjouir de la proactivité et de la réactivité de tous les acteurs qui rendent cela possible : finance&invest.brussels, le fonds de garantie bruxellois mais aussi la plateforme Look&Fin qui assure le lien parfois manquant entre les candidats prêteurs et les PME. Avec le prêt Proxi, j’espère que de nombreux autres Bruxellois franchiront le pas d’investir dans les commerces, petits ou grands, dont ils se sentent proches” explique Barbara Trachte, Secrétaire d’Etat à la Région bruxelloise en charge de la Transition économique.

Comme beaucoup de PME, la Maison Dandoy est impactée par la crise sanitaire qui vide les centres urbains et réduit fortement l’affluence dans les boutiques. “Nous faisons le choix d’anticiper d’éventuels futurs effets de la crise en renforçant dès maintenant notre trésorerie. Emprunter à un taux si bas est pour nous une évidence car cela nous permet de diversifier nos sources de financement et de voir l’avenir sereinement”, explique le dirigeant Alexandre Helson. La Maison Dandoy qui espère aussi que le financement de l’entreprise au travers du prêt Proxi n’est qu’un premier pas conscientisant les particuliers de l’importance de soutenir leurs fleurons locaux.