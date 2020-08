La partie néerlandaise du groupe FNG, maison-mère de Miss Etam et Claudia Sträter, a également été déclarée en faillite, selon une décision rendue par le tribunal d'Amsterdam. Plus tôt cette semaine, la faillite avait été prononcée pour les activités belges de l'entreprise de mode. Selon le groupe, les chances d'un redémarrage aux Pays-Bas sont désormais plus grandes, rapporte un communiqué. Les commerces resteront ouverts pour le moment.

Les chaînes de vêtements Expresso, Steps et Promiss appartiennent également à FNG Pays-Bas.